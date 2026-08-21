美国长期国债收益率和油价本周维持高位，令全球股市承压。不过，国际油价星期五（8月21日）停止连日上涨，亚洲晶片股也回升。

新加坡三大银行股全线上扬，带动海峡时报指数闭市涨17.05点或0.30%，报5688.96点。

新加坡股市全场成交量11亿3142万股，总交易额19亿8323万元。上升股322只，下跌股242只。

美伊在重开霍尔木兹海峡方面仍未取得进展，布伦特原油星期五虽小幅回落，全周仍上涨超过5%。

此外，美国债务和财政赤字问题，也使投资者担心政府与企业的借贷成本会继续上升。

辉立证券首席股票经纪谭莹莹接受《联合早报》访问时说，美债收益率若继续上升，本地银行股可能受惠，但房地产股和房地产投资信托则会面对较大压力。中东局势若进一步推高油价，也会增加企业的营运成本。

全球股市本星期预料创7月中以来最大单周跌幅。星期五亚太股市涨跌互见。首尔股市涨0.88%，台湾股市涨0.65%，香港股市涨1.21%。A股方面，上海股市微涨0.04%，深圳股市涨0.87%。东京股市和悉尼股市分别跌0.30%和0.31%。

英国证券行Panmure Liberum策略师克莱门特（Joachim Klement）指出，股市近期在科技股忧虑和债券收益率上升之间反复波动，不过，这两项压力在星期五的股市表现中均有所减轻。

他认为，美国财政部的措施即使能暂时缓解压力，也很难扭转长期国债收益率的上升趋势。

三大银行股齐升 支撑海指

星展集团（DBS）上涨0.21%，收报76.00元。华侨银行（OCBC）涨0.65%，收报30.98元。大华银行（UOB）涨0.77%，收报40.53元。

谭莹莹指出，美元本周走弱，稳定的新元有助于新加坡吸引寻求避险的资金。新加坡7月非石油国内出口同比增长24.2%，也反映人工智能相关需求继续支持电子产品出口。

她还指出，许多股项近期进入除息期。投资者在除息日或之后买入股票，将无法获得这一轮股息，股价通常也会相应调整，因此短期内可能出现卖压。不过，她认为这类影响只是暂时的。

海指30只成份股中，19只上升，五只持平，六只下跌。涨幅最大的城市发展（City Developments）上涨1.73%，收报8.25元；跌幅最大的新科工程（ST Engineering）下跌1.57%，收报10.68元。