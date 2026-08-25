数据中心业者里瑞通（Digital Realty）获分配50兆瓦（MW）的数据中心额度，拟在裕廊岛兴建其位于新加坡的第四座数据中心。

若项目按50兆瓦规模投入运作，里瑞通位于新加坡的数据中心总容量将从目前约84兆瓦增至约134兆瓦，增幅约六成。

里瑞通星期二（8月25日）发文告说，新设施将设在裕廊集团开发的低碳数据中心园区，可支持人工智能（AI）应用、高性能运算和企业数据处理。

数据中心设有大量用于储存和处理资料的伺服器，耗电量较高。政府要求新设施至少一半的电力须由绿色能源供应。里瑞通承诺，这一比例将超过一半。

不过，公司没有披露投资额、动工日期和投入运作时间。里瑞通自2010年进驻新加坡，亚太区总部也设在这里。

四家获分200兆瓦数据中心额度

新加坡经济发展局和资讯通信媒体发展局8月21日联合宣布，第二轮数据中心提案征集活动（DC-CFA2）共释出200兆瓦的数据中心容量，四家运营商各获50兆瓦。

它们分别为里瑞通、Equinix、吉宝数据中心（Keppel Data Centres）和新科电信媒体全球数据中心公司（ST Telemedia Global Data Centres）。

四家业者的设施都将设在裕廊岛。裕廊集团已划出约20公顷土地发展低碳数据中心园区，长远可容纳多达700兆瓦的数据中心容量。

里瑞通4月曾宣布，计划在本地投资近70亿元，其中超过43亿元将用于兴建新的数据中心，加码亚太AI基础设施布局。