到了2030年，亚太区年龄在60岁及以上的7亿3300万人口将重塑区域的经济、家庭和社区功能，市场潜能将达7.07万亿美元（约8.98万亿新元）。目前，新加坡银发经济市值达835亿美元，到了2030年将增至1221亿美元（1550亿新元）。

新加坡人虽相对长寿，但在人生最后近10年将处于身体虚弱、患有慢性疾病或自立能力不断下降的状态。因此，弥合“长寿”与“健康长寿”之间的差距，会是未来10年最大商业机遇之一。

亚洲老龄化协会（Ageing Asia）星期三（8月26日）发布《2026–2030年第五版亚太银发经济商业机遇报告：构建长寿生态体系》。报告由五个核心部分组成，其中之一是“亚洲银发经济指数”。

这一指数依据六个加权维度，对亚太地区14个市场进行综合排名，为比较市场在长寿经济方面的商业准备度以及引导资本配置，提供一个标准化框架。这六个加权维度除市场规模外，也包括人均家庭储蓄、人均国内生产总值、养老和医疗融资。

我国连续两个版本位居指数榜首，意味着我国老龄人口有足够的财务能力应付晚年生活，是区域中准备最充足的市场。

这份亚太银发经济商业机遇报告每五年发表一次，今年的报告与新加坡管理大学合作，参与调查的包括区域15个国家与地区的110个运营者、投资者、临床医生和政策制定者。

60岁及以上新加坡居民人均储蓄现为7万2000美元

根据报告，60岁及以上新加坡居民目前的人均储蓄为7万2000美元，到了2030年预计将增加至9万1656美元，较第四版预测的2025年人均储蓄达4万6853美元有显著上升。这主要是因为居民有大笔退休储蓄、高拥屋率，以及新加坡是区域中最成熟政策生态系统之一。

报告也披露，85%受访者预计，银发经济在2026年至2030年之间会强劲或平稳增长，但需求与供应满足度之间存在差距。

亚洲老龄化协会创始人兼执行董事谢慧贞说，长寿经济是60年的生命事业，它在个人首次需要照护服务前就开始，直至生命的终结。

调查结果披露，80%受访者认为最需要改善质量的是支持就地养老的综合型社区、全面且经济实惠的健康与老年护理（77%），以及预防性健康与保健（60%）。

最迫切的三大商业机会则在于居家和社区护理、老年住房和退休社区，以及预防性保健与长寿服务。

报告也特别指出了一个鲜少被视为商业重点的群体，即壮龄人士。他们年过50，受过良好教育、身体健康、经验丰富且拥有一定消费实力，如果在老龄化问题上处理不周，社会就可能面临人才和资金双双流失的风险。

新加坡管理大学幸福老龄化研究中心主任郑宝莲教授说，这个群体是社会巨大财富。

“最令人遗憾的结果莫过于，如果他们无法在这里实现退休生活的愿望，最终会把资产转移到别处。这群人士拥有消费能力，不要求施舍，而是希望得到服务。”