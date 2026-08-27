星展集团（DBS）携手美国支付处理公司Stripe，在亚洲推进代理式商业（Agentic Commerce）和跨境支付的发展。

星展和Stripe在星期四（8月27日）发联合文告指出，两公司已针对上述事宜，建立战略合作伙伴关系，透过星展的银行业务能力与在亚洲的网络，以及Stripe在全球的金融服务网络，帮助企业更顺畅地在不同市场收款、转移和管理资金。

“Stripe将运用星展的数码银行业务能力，为旗下平台的商户提供更完善的跨境支付服务，包括利用星展的资金转移和现金管理方案，协助Stripe商户收取款项。

“双方也将探索共同开发代理式人工智能（Agentic AI）能力，让星展银行客户能够更高效、安全地进行交易。”

文告引述麦肯锡的研究指出，到了2030年，AI代理所促成的全球消费者商业交易规模，最高可达5万亿美元（约6.35万亿新元）。

星展集团总裁陈淑珊说：“亚洲数码经济正进入创新与增长的新阶段。AI代理日益普及，各种规模的企业也正扩大业务版图，进入全球各地的市场。我们可透过这项合作，继续为客户提供差异化的方案。”

截至星期四早上9时35分，星展股价下滑0.71%至75.70元。