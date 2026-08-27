新加坡7月私宅整体转售价连涨两个月后回跌0.3%，高档私宅的转售价逆势上涨2.6%。

房地产网站99.co和新加坡房地产联合交易网（SRX）星期四（8月27日）公布的预估数据显示，本地非有地私宅7月份的转售量为1075个单位，环比增加7.1%，但转售价略有回落。

99.co首席数据官哈金（Luqman Hakim）说：“这反映出买家对价格依然敏感，只有当卖家愿意根据市场情况调整价格，交易才更容易达成。”

他指出，7月转售价比去年同期高出2.7%，环比下跌是因为价格盘整，而非转售价走弱。

细分市场来看，只有核心中央区（CCR）的高档私宅环比增长2.6%。代表中档私宅的其他中央区（RCR）和中央区以外（OCR）的大众化私宅转售价，环比分别下跌1.1%和0.9%。

7月转售量增加，超过一半交易是在中央区以外完成。其他中央区的私宅占31.6%，核心中央区的转售量则占17.6%。

新项目陆续开盘 转售交易量料波动

哈金说，由于8月没有新项目推出，短期内买家可能会集中在转售市场。

不过，9月会有两个新项目开盘，分别是位于荷兰坪（Holland Plain）的昂宝苑（Amberwood at Holland），和裕廊湖区的琉森嘉园（Lucerne Grand）。

拥有1240个单位的霸级项目Thomson Reserve，则定于10月3日推出。

哈金说，这些项目可能会吸引部分买家转向一级市场，而那些寻求现成单位或有不同预算需求的买家可能继续考虑转售房源。因此，未来几个月的转售交易量可能出现波动，而非持续增长。

随着政府取消15个月等候期措施，私宅屋主卖房后可以马上购买转售组屋。哈金认为，那些原本就考虑调整住房规模的合格私宅屋主，可能会更快地让房地产挂牌出售。

“这有望逐步增加转售房源的供应，为买家提供更多选择，并有助将整体价格涨幅控制在温和水平。”