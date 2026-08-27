批发贸易与运输仓储强劲增长，带动新加坡服务业第二季整体营收同比大增25.5%，增幅大于第一季的6.2%。

新加坡统计局星期四（8月27日）公布最新数据显示，第二季服务业整体营收估计达1万5832亿元，环比增长16.9%。

若剔除批发贸易，整体营收约2630亿元，比去年第二季增长15.5%，环比则增长9.2%。

大多数服务业领域都取得同比增长。其中，批发贸易在次季收入增长27.8%，环比增长18.6%，主要得益于电子配件和石油及石油产品销售增长。

批发贸易第二季营收达1万3204亿元，占整体服务业营业收入超过八成。

运输和仓储业的营收同比增长26.5%，增速远大于第一季的6%，环比也大增16.4%。报告指出，同比增长主要由水路航运带动，受航运费上涨支撑；环比增长则主要来自航运和物流服务。

此外，信息与通信业营收同比增长14.6%。

消费相关行业表现则较疲弱，休闲娱乐与个人服务，以及食品餐饮业收入，分别同比下跌2.5%和0.7%。

零售贸易虽然同比增长4%，但环比减少4.2%。