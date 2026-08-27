人工智能不太可能立即导致整个经济出现失业潮，但新加坡不能掉以轻心，须妥善管理这一转型，在科技冲击演变为长期失业之前，帮助员工适应变化。

副总理兼贸工部长颜金勇星期四（8月27日）在新加坡经济学会（ESS）成立70周年晚宴上致辞时，发表上述看法。

他说，人工智能（AI）带来的深层问题，是经济增长与就业的关系。随着AI大幅提升生产力，未来同样的经济增长率，未必像过去一样创造同等就业机会，一些现有工作可能改变、萎缩，甚至消失。

他呼吁企业在采用AI时，不应只关注成本节省，也要重视岗位重设、员工培训和员工获得的成果。雇主、培训机构、工会和政府也应密切合作，及早识别可能受AI影响的岗位，助员工转向能够利用现有技能的新工作。

他强调，经济策略须照顾到更广泛的工作。并非每个人都应成为AI工程师。护理、辅助医疗、幼儿教育、技术工种和基本服务等领域，仍会提供良好的工作机会。这些工作往往依赖判断力、操作技巧、信任和人际互动，科技可提供辅助，却难以轻易取代。

他说：“我们要做的不仅仅是保住这些岗位，还要提高它们的生产率、改善工作设计、加强晋升机制，并支持更高的工资。”

颜金勇指出，一个国家能否适应经济环境变化，有赖于国民的信心。良好的就业本身，就是经济策略的一部分。“一个开放型经济体，只有在人民从中受益时，才能保持开放。”

全球经济碎片化 我国须从“开放”走向“相关”

在全球经济碎片化的背景下，颜金勇说，可靠性、安全性和战略契合度对贸易和投资愈发重要，单靠效率和便利，已不足以维持竞争优势。因此，新加坡须从“开放”走向“相关”，在全球经济中发挥不可替代的作用。

他指出，要保持相关性，新加坡须转变自身作为枢纽的角色，不再只是让商品、资本和数据流经新加坡，而要成为决策、管理、融资、治理和价值转化发生的地方。

他说：“我们不可能面面俱到。我们须专注于打造有难以复制优势的领域，并成为企业供应链和运营中不可或缺的一环。”

具体而言，我国须进一步深化在高价值制造业和可信赖服务领域已有的优势，并通过与本地企业和研究机构合作，让投资更牢固地扎根新加坡，同时建立强大的本地和国际人才基础。

颜金勇指出，即使保持相关性，也不能避免风险。开放带来机会的同时，也可能在出口管制政策改变、能源供应中断，或主要市场提出新要求时面临经济冲击。

因此，新加坡还须增强经济韧性。他解释，这意味拥有备选方案，包括关键资源来源多元化，在供应中断后果严重的领域维持战略缓冲，加深可信合作关系，并尽可能发展替代方案。

颜金勇指出，新加坡需要一种“小国现实主义”，这不意味被动接受现实，也不是降低抱负，而是清楚须守住什么，有选择地决定在哪些领域竞争，并对实现目标的方式保持灵活。

新加坡无法像大国那样，凭借市场规模和力量施加影响，但可善用小国优势，让政府、企业和工会携手，及早发现机会、承担经衡量的风险、快速行动、谨慎管理变革，果断发展壮大。

他说：“我们需要明确的长期方向，但也须准备好在前进过程中调整路径与节奏。保持敏捷不意味频繁改变航向，而是在必要时具备应变能力，同时坚定专注于我们的方向。”

新加坡经济学会会长柯仲佑在晚宴致辞时说，新加坡经济充满活力，不意味着新加坡可以高枕无忧。国人不能理所当然地认为，新加坡将永远保持今天的状态。

他说，作为一个高度开放经济体，新加坡须应对不断变化的内外部环境。“我们已看到一些前所未有的挑战，包括全球经济秩序的动荡，以及地缘政治格局日益碎片化和新格局带来的影响。”