马来亚银行（Maybank）新加坡各项业务在第二季继续扩张，贷款同比增长3.4%，其中社区金融服务（Community Financial Services）贷款增长7.4%。

此外，新加坡往来和储蓄户头（CASA）比率也提升至34.2%。

马来亚银行在星期四（8月27日）发布截至6月底的2026财年第二季和上半年业绩，并透露新加坡业务表现。

业绩报告显示，集团次季净利同比增长2.4%，达到26亿9036万令吉（约8亿5000万新元），带动上半年净利达到51亿7102万令吉。

第二季净营业收入为75亿1000万令吉，同比下滑2.3%；净资金收入（net fund-based income）增长1.9%至50亿3000万令吉，净息差（NIM）同比扩大10个基点至2.1%。

集团说，业绩增长受净减值拨备大幅下降和非利息收入增长支撑。其中，核心收费业务持续增长，财富管理和投资银行收费分别大增61.5%和58.4%，银行相关收费也增长2.6%，抵消市场相关收入疲软的影响。

上半年来看，净息差同比扩大至2.12%；贷款总额同比增长2.7%，达到6959亿令吉。

董事会宣布派发每股31仙的中期股息，相当于72.5%的派息率。2025年同期派息为每股30仙。

马来亚银行总部在马来西亚吉隆坡，是马国最大银行，也是马来西亚交易所市值最大的股票。