新加坡特许会计师协会推出人工智能素养计划AIxAccountancy至今约两个月，已有超过1万5000名会计和财务专业人士报名，人数占计划三年目标的四分之一。

新加坡特许会计师协会（ISCA）星期五（8月28日）发文告透露AIxAccountancy计划的最新进展。

这项计划在今年7月初，由新加坡特许会计师协会与资讯通信媒体发展局（IMDA）共同推出，目标是在未来三年，为6万名或相当于全国一半的会计和企业财务专业人士，提供实用人工智能（AI）技能培训，并帮助他们有效且负责任地运用AI。

课程是免费开放给新加坡公民或永久居民身份的新加坡特许会计师协会会员，以及会计、财务专业人士。

文告披露，参与者涵盖不同职业阶段和工作环境，包括即将步入职场的学生、小型会计事务所从业者，以及高层商业领袖。

目前已有超过250名学员取得人工智能素养数码徽章，近80人完成全部30小时的结构化线上课程。学员对这门课程的平均评分为4.85分（满分5分）。

企业参与度也逐渐提高，包括安永（EY）、德勤（Deloitte）、星展（DBS）、新能源集团（SP Group）和会计署（AGD）等机构都参加了这一计划。

随着计划在本地获积极反响，新加坡特许会计师协会正准备推出中文、泰文和越南文版本，也在与亚细安各国的专业会计组织、会计事务所和企业讨论合作，以推动计划在区域内进一步普及。