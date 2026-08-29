新加坡在亚太最受欢迎居住领域房地产投资目的地中排名第三，主要由本地投资者偏好带动。排名第一的是澳大利亚/新西兰，其次是日本。

戴德梁行（Cushman & Wakefield）星期四（8月27日）发布首个亚太居住领域房地产投资者调查报告，透露上述发现。

报告指出，投资者对亚太居住类房地产的信心强劲，预计未来五年区域内投资将达到332亿美元（约422亿新元）。85%受访者接下来五年将追加投资，其中近四成料“显著增加”，没有受访者会削减投资。

戴德梁行亚太区居住领域主管纽兰（Conal Newland）说，亚太居住类房地产正来到一个重要转折点。

“过去居住类资产往往被视为另类投资策略，如今正越来越被机构投资者视为核心资产类别，主要受稳健的需求、防御性的收益特点，以及强劲的结构性增长动力支撑。”

在这股趋势之下，三分之一的多元化房地产投资者表示，五年后居住类资产将占自身房地产投资组合超过30%。

投资共享居住受欢迎 狮城多改建商业房地产

受欢迎领域方面，建房出租（build-to-rent）及长租公寓（multifamily）最受关注，34%受访投资者把它列为未来三年的首要目标。日本市场成熟、澳大利亚居住供应不足，且租赁需求强劲，令这两个市场成为投资首选目的地。

共享居住（co-living）排第二（23%），略高于特定用途学生宿舍（PBSA）的22%。

戴德梁行说，考虑到共居模式在大多数投资者的整体组合中占比较小，但排名却很高，凸显投资者对它未来增长的信心。

这种模式拥有价格优势，加上小户型设计和运营灵活，尤其在新加坡这样的枢纽型城市越来越受欢迎。同时，成熟的运营商和平台变多有助行业的制度化。这些因素令共居模式愈发吸引投资者注意。

不过，居住房地产供应依然跟不上需求。因此，为了进入市场，超七成受访投资者正积极考虑重新定位资产或改变用途，包括改建办公楼和酒店为居住房地产，这在新加坡已成为关键路径。

位于密驼路141号的Coliwoo Midtown，是一个有212个房间的共居项目，此前是山源大厦（GSM Building）

本地改建居住房地产的项目持续活跃。例如，凯德雅诗阁信托（CapitaLand Ascott Trust）在8月初，以1亿3400万元向合乐屋控股（Coliwoo Holdings）收购的共居项目Coliwoo Midtown，重建前原是山源大厦（GSM Building），它是在2024年从商业用途改为住宅。

年初备受瞩目的高档私宅铂海峰（Newport Residences），是由城市发展（CDL）在办公楼原富士施乐大厦（Fuji Xerox Towers）旧址上重建。