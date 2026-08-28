金价大涨带动Taka珠宝控股（Taka Jewellery Holdings）的三大业务显著增长。公司2026财年下半年的净利同比增逾加一倍，全年净利同比上升83%。

董事会建议派发每股0.536分的年终股息。

Taka珠宝控股星期五（8月28日）发表的下半年和全年业绩报告显示，截至6月底的下半年净利同比增加104%，达到1214万元。营收上升72%至1亿6415万元。

每股盈利为2.17分，高于去年同期的1.06分；每股净资产值为29.02分，同比增加15%。

在全年表现方面，净利达到2265万元；营收增长59%至2亿8400万元。这是公司历来最高的全年总收入。

在公司的三大业务当中，表现最好的是零售业务，全年收入较去年高出65%至1亿6540万元，这主要是受到金价升高所驱动。此外，销量增加和零售网络扩大，也为公司带来更高收入。

批发及展览业务的收入增长50%至1亿1070万元，这主要得益于经营表现强劲，以及参展者数量增加。

在金融服务业务方面，收入上升73%至780万元，主要由于典当业务收入升高。

Taka珠宝控股股价星期五下跌2%，报0.196元。