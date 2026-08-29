新加坡当局将拍卖在本地最大宗洗钱案中充公的部分豪宅，多个位于乌节路和圣淘沙等黄金地段的房地产料将陆续出售。

彭博社引述知情人士报道，负责处理充公资产的德勤（Deloitte）已接触多家房地产经纪公司，商讨出售这些房地产的计划。有关详情预计很快公布，作为当局清算充公资产的更广泛计划一部分。由于相关安排尚未公开，知情人士要求匿名。

新加坡警方和德勤没有回应彭博社的置评请求。

新加坡当局此前在这宗涉及约30亿元的洗钱案中，充公超过200项房地产资产，其中许多位于乌节路和圣淘沙等黄金地段。知情人士说，多项房地产资产预计将通过拍卖方式出售。

这宗案件涉及来自中国福建南部的犯罪集团成员。2023年8月，新加坡警方展开大规模突击行动并逮捕相关人士，案件震撼本地金融及豪宅市场。

当局已开始变卖部分充公资产，包括汽车以及一些住宅和商业房地产。

尽管新加坡豪宅市场和整体私人住宅市场持续上涨，但部分涉案房地产的出售价格，已较涉案人士当初支付的高价大幅折让。

部分资产出售由当初向涉案人士提供贷款的银行推动。其中一个较受瞩目的案例，是圣淘沙一块面海地段最终以约2200万元出售给本地买家，价格几乎只有原先购入价的一半。