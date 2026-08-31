美国联邦储备局主席沃什重申，中央银行的焦点依旧在打击通货膨胀，这致使市场增加利率上调的预期，上星期五（8月28日）美国三大股指都收跌。

纳斯达克指数跌0.52%，标普500指数跌0.25%，道琼斯工业指数微跌0.02%。

美国星期天（30日）袭击拉腊克岛（Larak Island）上的两处伊朗火箭发射装置，当时伊朗正准备向霍尔木兹海峡发射有水雷装置的火箭。消息一公布，美国股市期货应声下跌，预计亚太市场也将跟随在星期一（31日）走低。

以下是星期一可关注的股票：

1. 康福德高（ComfortDelGro）星期一股市开盘前公布，与RATP Dev合资子公司KBH Metro Partner，已被选定负责哥本哈根地铁（Copenhagen Metro）的运营和维护工作。合同为期12年直至2039年，价值170亿丹麦克朗（约34亿新元）。

公司股价上星期五闭市维持在1.29元。

2. 胜捷企业（Centurion）星期一盘前公布，获得裕廊集团（JTC）颁发发展洛阳大道（Lok Yang Way）的特定用途工人宿舍（PBWA）招标地段，招标价为2亿2170万元，是获得的10个标书中最高。

30年租赁期的地段，面积2万8441平方公尺（约30万6136平方英尺），可容纳5000个床位。这是集团继获得克兰芝弄地段后，今年在新加坡获得的第二幅地段，预计共可为集团增加1万2000个床位。

宿舍预计2024年第二季完工，第三季做好运营准备。胜捷企业的股价上星期五闭市滑落1.27%至1.56元。

3. 本地服饰零售商本杰明控股（F J Benjamin）开盘前披露，公司向新加坡交易所监管公司（SGX RegCo）提交延后公布2026财年业绩、年报与可持续报告的申请，已在上星期五被拒绝。公司表示会继续与审计师完成工作并尽快召开股东大会。

本杰明控股的股价闭市报0.7分。

4. 在新加坡和香港两地上市的食品生产与贸易商盛融控股（Shengrong Holding），星期天在新交所发布文告指出，公司决定从新加坡交易所除牌，预计明年1月7日或前后进行。

前身为中国康大食品（China Kangda Food）的盛融控股指出除牌的其中原因是，公司的股票在新交所的交易量偏低；相比之下，公司股票在香港交易所的交易量明显更高。公司股价上星期五收报2.5分，无变动。

5. 房地产发展商豪利控股（Oxley Holdings）上星期六（29日）发布的业绩显示，2026财年下半年由盈转亏，净亏损4948万元。公司去年同期取得净利103万元。豪利控股股价上星期五闭市上涨1.43%至7.1分。