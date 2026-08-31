新加坡金融管理局承诺在未来三年投入2亿2000万元，并支持至少1000个金融科技实习机会，以加强本地金融科技生态系统，推动金融行业加速科技创新及应用。

这项计划将通过六大方向展开，包括人才培养、机构项目、人工智能探路者（AI Pathfinder）、基础设施与平台建设、卓越中心（Centres of Excellence），以及金融科技奖（FinTech Award）。

其中，金管局计划通过人才培养方向共同资助实习津贴，支持金融科技公司为本地金融业培育年轻人才，预计未来三年将支持至少1000个金融科技实习岗位。

金管局星期一（8月31日）发布文告宣布，在新加坡金融科技行业的坚实基础上，把“金融领域科技和创新计划”（Financial Sector Technology & Innovation Grant Scheme，简称FSTI 4.0计划）升级至4.0版本。

新加坡副总理兼贸工部长颜金勇在宣布这一计划时说，新加坡金融科技领域的企业数量如今已达到1800家，雇用员工将近1万人。接下来，“随着AI与其他前沿科技的兴起，我们要把握新增长机遇，因此推出FSTI 4.0计划。”

首先，FSTI 4.0计划将聚焦行业人才培养与前沿技术的开发与应用。

文告指出，由新加坡金融科技协会（SFA）管理的全新金融科技实习平台网站fintechinternships.sg，将连接金融科技企业和高校学生，为学生提供商业和技术等领域的实习岗位。金管局则将通过共同资助实习津贴（Internship stipend），在未来三年支持至少1000个金融科技实习机会。

颜金勇在接受媒体访问时说，随着AI与其他前沿技术兴起，金融科技行业也在飞速发展，持续投资于人才培养并打造人才储备，对该领域增长而言至关重要。

另外，金管局也将支持总部位于新加坡的金融机构（FI）和金融科技公司开发与部署创新解决方案，聚焦AI、分布式账本技术（DLT）和量子技术等前沿科技；并通过AI探路者计划（AI Pathfinder track），支持已在PathFin.ai上列出的AI金融科技解决方案的规模化推广和应用。

金管局说：“金融机构通过该计划部署这些解决方案，从而促进金融机构与AI解决方案提供商之间的更广泛合作。”

金管局也将通过FSTI 4.0计划支持行业的基础设施与平台建设，并促进全球领先的金融科技研发人才与经验落地新加坡。

其中，FSTI 4.0计划将以过往投资的成功经验为基础，支持全行业基础设施与平台建设，从而提升金融业效率、生产力和创新能力，以加强新加坡在全球金融标准和互操作性（interoperability）框架制定中的角色。

同时，新版本计划将支持全球领先的金融机构和金融科技公司，通过设立卓越中心（CoE）将其创新职能部门落户新加坡，汇聚人才与经验，同时支持AI、量子计算和数码资产等新兴技术的发展。

金管局还将针对全球金融科技加速竞赛（Global FinTech Hackcelerator）推出规模化发展资助计划（GFH Scale-up Grant），在竞赛结束后进一步开发和验证符合条件决赛入围者的解决方案，帮助他们吸引私募投资、扩大业务规模并巩固在新加坡的地位。

针对FSTI 4.0计划将如何帮助新加坡与香港等其他区域金融中心竞争的问题，颜金勇在回复《联合早报》提问时说：“新加坡不仅与香港竞争，也和世界上其他地区竞争。但我必须指出，这并非零和博弈。”

他进一步说，随着新加坡自身行业发展，香港和其他金融中心也会随之发展，“我们希望确保自身发展得更好”。

颜金勇说，FSTI 4.0计划将推动本地金融业和金融科技领域的创新，助力本地相关产业继续保持强大竞争力，“随着我们自身发展得更好，许多创新和解决方案将惠及本地区的金融行业……也会惠及所有国家的金融业”。