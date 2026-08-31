新加坡房地产发展商海峡实业（Hoi Hup Realty）以2亿零180万澳元（约1亿8400万新元）收购悉尼中央商业区一家酒店，首次进军澳大利亚市场。

促成这项交易的仲量联行（JLL）星期一（8月31日）发布文告宣布这一消息。

仲量联行酒店及旅游房地产部董事总经理摩尔斯（Gus Moors）说，悉尼的投资级酒店资产集中度高，市场供应有限，因此这次资产收购机会难得。这次交易的激烈竞标，也反映出澳洲及海外投资者对当地酒店资产的浓厚兴趣。

海峡实业收购的悉尼中央公园福朋喜来登酒店（Four Points by Sheraton Sydney, Central Park）在2018年开业，共有309间客房，包括45间套房，并设有酒吧、餐厅、健身中心、44个停车位，以及270平方米的会议空间。酒店近期刚完成一系列资产提升工程。

酒店位于悉尼科技中央区，临近交通枢纽中央火车站，也靠近萨里山、悉尼大学、唐人街和达令港等地标。这一带也正进行多个大型重建项目。