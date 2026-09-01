大华银行私人银行星期二（9月1日）宣布，委任波尔（Dominique Boer）为亚细安区域市场主管兼董事总经理，任命将于2026年9月17日起生效。波尔将直接向大华私人银行主管赵敏耀汇报。

文告说，波尔将领导大华私人银行在亚细安市场的增长与战略发展，聚焦于深化客户关系、强化市场地位并加速大华私行在市场的增长。

文告还说，波尔在加入大华私行前已拥有35年的金融服务从业经验，涵盖私人银行、零售银行和企业银行等领域。

根据领英（LinkedIn）网站信息，波尔曾在瑞士信贷（Credit Suisse）工作十余年；之后她在瑞银集团（UBS）负责新加坡与澳大利亚市场的私人财富业务，约有两年时间。

大华私人银行说，波尔丰富的区域市场经验和私行从业经验，将对银行在亚细安市场的增长起到关键作用，进一步巩固大华私人银行在这个区域市场的领导地位，并助力银行达成在2030年前财富管理收入翻番的目标。

文告还指出，亚细安市场是大华银行的重要战略市场之一。大华银行说，亚洲市场过去25年在全球私人财富管理中的所占份额已从6%上升至21%，预计到2029年将达到99万亿美元（约126万亿新元）规模。

银行还指出，凭借已覆盖新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚和越南的业务网络，大华银行在这个区域的客户规模已超过800万人。

大华银行股价星期二开市后先跌后升，截至下午3时零8分报41.56元，无涨跌。