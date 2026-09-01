化学与能源公司亚狮达（Aster）星期二（9月1日）宣布在新加坡推出仓储与物流业务，将整合公司在新加坡的相关基础设施，发展为一家可服务于亚狮达和第三方客户的商业平台。

根据公司发布的文告，亚狮达新推出业务名为Aster Port & Terminals（简称APT），将整合它在新加坡的海事设施、货运码头终端（terminal）和仓储等基础设施，打造为一个综合仓储和海事设施的平台。

具体而言，这将包括公司在毛广岛（Pulau Bukom）和蛇岛（Pulau Ular）上的13座海运码头（marine wharves），储罐容量合计不超430万立方米；以及一个可供停靠载重达200万桶原油超大型原油运输船（VLCC）的单点系泊（Single Buoy Mooring）系统。

亚狮达说，作为首个重大投资项目，APT已将毛广岛原油储罐的翻新与扩建工作委托给马来西亚戴乐集团（DIALOG Group Berhad）旗下的子公司。工程完成后，将新增超过130万桶的储罐容量。

亚狮达副首席执行官许嘉兴说，推出APT是亚狮达转型为更广泛、更综合能源平台的重要一步。凭借在新加坡逾60年的业务积累，亚狮达已建立独特的基础设施优势。

他进一步说：“通过向商业用户开放我们的仓储与海运基础设施，并持续投资提升能力，APT将为公司创造新增长机遇，并有助巩固新加坡作为领先能源和贸易枢纽的地位。”