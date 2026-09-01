中国电动车制造商蔚来（NIO）星期二（9月1日）在发布第二季财报前宣布，公司在8月份共交付3万5836辆新车，同比增幅达14.5%。

数据还显示，蔚来8月交付的新车数量虽有同比增长，但比7月份的3万5934辆少了98辆，环比下降0.27%。

分品牌来看，蔚来品牌在8月交付的新车中占比最高，共交付2万1174辆；另外，有8810辆新车是来自乐道（ONVO），另5852辆是firefly萤火虫品牌。

若环比7月份数据，蔚来品牌与firefly萤火虫品牌的新车交付量均有增长，但乐道的新车交付量则环比下降约13.24%。

数据还显示，蔚来在今年首八个月已累计交付26万2893辆新车，同比增长57.9%。截至目前，蔚来公司已合计交付新车共126万零485辆。

在美国、新加坡和香港均有挂牌上市的蔚来公司，今年第一季业绩出现净亏3亿3210万元人民币（约6291万新元），相比2025年第一季的净亏67亿5000万元，亏损幅度有缩小。

蔚来公司在新交所交易的股价星期二闭市报4.11美元，共跌5.08%；在美国交易的股价星期一（8月31日）收报4.23美元，跌幅3.2%。