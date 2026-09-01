新加坡金管局（MAS）拟就实施稳定币监管框架，对2019年《付款服务法》（Payment Services Act 2019）提议修法（Legislative Amendment），并在9月1日至10月16日期间公开征求意见。

金管局星期二（9月1日）发布征询文告时说，相关修正案将明确稳定币发行机构如何符合资格，成为受金管局监管的机构，以及发行机构为支持价值稳定和保护用户须满足的保障措施。

根据文告，金管局单一货币稳定币（MAS Single-Currency Stablecoin，简称MAS-SCS）框架仅允许在该框架下获得执照的发行机构，将自身及其发行的稳定币描述为“已受金管局监管”；未受监管的稳定币将被视为数码支付代币（Digital Payment Tokens），须遵守相应的消费者保障举措。

这次金管局公开征求意见的拟议修正案内容，将包括关于价值稳定、资本、按面值赎回和信息披露等方面的关键要求；并就多司法管辖区发行稳定币的监管模式等征求意见。

也拟议对MAS-SCS框架提多项附加措施

金管局也拟议对MAS-SCS框架提出多项附加措施，以维护金融稳定并加强消费者保护，包括禁止对受金管局监管的稳定币支付利息、要求进行压力测试，以及为发行稳定币发行收到的客户资金设立保护措施等。

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新加坡社科大学商学院教授李国权受访时指出，这次金管局公开征求意见的拟议修法内容，或许能为行业提供更清晰且明确的稳定币监管方向，也有助减少业界的猜测与相关困惑。

德尊律师事务所金融服务及监管部门主管张秀玲受访时说，金管局在2023年就已制定MAS-SCS框架的主要政策要素（principal policy parameters），当前拟议修法主要目的是为其赋予立法和监管效力，也是拟为”受金管局监管稳定币“这一称号建立法律依据。

张秀玲还说，拟议修法大幅细化了适用于稳定币发行机构的监管要求，除保护措施和压力测试等内容外，还包括金管局有权在发现漏洞时施加额外的流动性与资本要求等。

安盛律师事务所合伙人洪伟铭受访时说，就拟议修法公开征询也意味着，新加坡此前讨论的稳定币监管理念开始走向具体化，“金管局一直认可稳定币的潜在应用场景，也强调对稳定币发行机构进行适当监管的需要”。

金管局还提议，在相关风险得到充分缓解的前提下，允许由新加坡与境外机构联合发行的稳定币纳入MAS-SCS框架监管；同时考虑认可少量受类似境外监管框架监管的境外发行稳定币。

张秀玲强调，金管局2023年时未提议在MAS-SCS框架下允许跨司法管辖区发行，如今明确承认国际监管格局已发生显著变化。

她补充说，欧盟、香港和美国等地都已建立起专门的稳定币监管机制，这也让监管等效性和跨境监管合作的概念相比2023年时更具可行性。