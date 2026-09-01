丰树产业（Mapletree Investments）已为公司的新兴亚洲物流发展战略的首轮集资，筹得超过5亿美元（6亿3600万新元）的股权承诺。公司这个发展战略的目标是要打造投资总值达21亿美元的资产组合。

丰树产业星期二（9月1日）宣布首轮集资完成，丰树新兴增长亚洲物流私募信托（Mapletree Emerging Growth Asia Logistics Private Trust，简称MEGA）筹得2亿5000万美元，其余超过2亿5000万美元是通过一家合资公司以及直接共同投资于马来西亚发展项目筹得。参与这轮集资的投资者包括主权财富基金、养老基金和国家投资公司。

公司指出，MEGA计划在明年初前完成第二轮集资，目标是筹集额外的2亿美元资金。

根据文告，MEGA将专注于马来西亚、越南和印度市场的物流发展项目机遇。在这些市场，不断增长的国内消费、制造业活动和供应链多元化持续推动着对现代化物流设施的需求，而机构级物流空间却存在结构性供应不足的问题。这个基金的目标是实现超过15%的内部回报率（IRR），并将让投资者能利用丰树的综合房地产能力和稳健的物流发展记录。

MEGA的初始种子投资组合包括马来西亚的四个发展项目、印度的一个发展项目和越南的两个仓库。

丰树指出，在全部投资完成后，MEGA、合资公司以及共同投资项目，在目标市场的资产组合投资总额将达到21亿美元。

丰树产业集团总裁邱运康说：“我们很高兴看到众多知名机构投资者对我们的新兴亚洲物流发展战略的大力支持。MEGA首轮募资成功标志着一个重要的里程碑，所获得的投资承诺体现了投资者对丰树在各个市场周期中创造发展价值的能力的信心。我们综合性的房地产业务能力使我们能够推行加速发展战略，这使丰树区别于纯粹的资本管理公司。”

物流是丰树最大的资产类别，约占集团资产管理规模（AUM）的43%，即324亿元。截至2026年3月31日，丰树在全球12个市场管理着2280万平方公尺的物流空间。

MEGA将由丰树的全资子公司Mapletree Real Estate Advisors Pte. Ltd管理。丰树将持有MEGA至少20%的股份，这与集团管理其他丰树旗下私募股权基金的方式类似，以确保与投资者利益高度一致。