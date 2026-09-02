新加坡制造业表现强劲，使得我国经济第二季增长超出预期。追踪新加坡经济的经济师上调我国今年全年经济增长预测，从3.5%上调至5.0％。

与此同时，45%的受访经济师预期，新加坡金融管理局将在10月会议收紧货币政策。

贸工部之前数据显示，我国经济第二季同比扩张5.9%，超出先前预测的增长4.3%的中位数。根据金管局星期三（9月2日）发布的调查报告，经济师预计，我国经济第三季同比增长4.6％。

通货膨胀方面，第二季整体通胀率为1.8%，低于上次调查中预测的2.1%的中位数；核心通胀率为1.5%，也比预期低0.1个百分点。

经济师调低通胀预测

经济师预测，我国第三季整体通胀率为2.5％，核心通胀率为2.4％；全年整体通胀预测和核心通胀的预测都有所下调，从三个月前调查时的2.3%和2.0%，下调到2.1%和1.9%。

在劳动力市场方面，经济师预计今年底失业率将维持在2.1%，与6月的调查结果持平。

金管局是在8月11日，向25名关注我国经济的经济师发出调查问卷，共收到21人回复。金管局上一次发布经济师调查报告是今年6月。

非石油国内出口增长率大幅调高至17%

在这次调查中，经济师对制造业的展望继续增强，从6月时预测的增长5.0%，转为全年增长8.4％。非石油国内出口的增长率则被大幅调高，由6.1%增至17.0%。

建筑业增长率从6.5%调高至7.1%；批发与零售贸易业增长率从4.9%上调至7.4%；金融与保险业从4.5%上调至5.4%。

不过，经济师调低住宿与餐饮服务业的增长率预测，从1.8%下调至1.0%；私人消费开支的增长预测则变化不大，由3.2%调至3.4%。

经济师普遍认为，新加坡经济前景面临的最主要下行风险是中东冲突升级或持续，以及人工智能（AI）泡沫一旦破裂，将对金融市场产生溢出效应。

另一方面，所有受访者都认为，AI驱动的技术周期持续上行是新加坡经济前景的关键支撑。受访者还指出，中东冲突缓和或解决以及全球经济增长强于预期也是重要的上行风险。