位于中央区的多个豪华公寓单位，即将推出市场进行拍卖。它们是位于第9区的玛庭豪苑以及位于国浩大厦上方的华丽世家。

根据《联合早报》了解，这些将拍卖的都是涉及30亿元洗钱案的豪宅。其中，玛庭豪苑（Martin Modern）共有六个单位拍卖，价格介于223万8000元至498万元；华丽世家（Wallich Residence）则有四个单位拍卖，预示价介于442万元至678万元。

负责上述拍卖活动的为房地产公司SRI，它于星期三（9月2日）发布文告宣布这项拍卖活动，并指出拍卖会将于9月23日下午2时30分在SRI位于世界城（Great World City）的办公室进行。

根据德勤（Deloitte）上星期六（8月29日）中午发出的文告，涉案金额达30亿元的新加坡历来最大规模洗钱案，案中被充公的房地产和奢侈品将从9月7日起进行拍卖。这批非现金资产包括80多个房地产及1000多件奢侈品，如名贵珠宝、手表和手提袋等。

房地产拍卖将由三家房地产经纪公司——SRI、宜迪产业咨询公司（ETC）和莱坊（Knight Frank）负责。