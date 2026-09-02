人工智能（AI）驱动的半导体超级周期持续上行，促使新加坡制造业持续扩张，新订单、新出口和就业等均强劲增长，商业情绪依然乐观；不过，全球供应链受限情况进一步加剧，供应商交付状况继续走弱。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期三（9月2日）发布的最新数据显示，我国8月份制造业采购经理指数（PMI）环比上升0.1点至51.5，连续第13个月处于扩张区间。

PMI指数以50为荣枯线，超出意味行业扩张，低于50便是萎缩。

新加坡采购与物流管理学院执行董事傅豪说，新加坡制造业仍受益于AI驱动的半导体超级周期，订单积压创历史新高，就业状况也保持强劲。不过，他强调：“中东供应链危机持续恶化，严重影响供应商交付时间，也导致投入价格飙升，尤其是能源成本。”

报告指出，制造业扩张主要得益于新订单、新出口、工厂产出、采购投入和就业的增长，相关指数在8月都进一步上升。此外，未来商业指数连续第10个月扩张，升至51.6，意味着制造商对商业情况仍有信心。

全球供应链限制加剧 库存随需求激增快速下降

另一方面，供应商交付指数收缩至47.5，连续八个月处于萎缩区间，反映制造业交货周期明显延长，全球供应链限制加剧。同时，进口、投入价格和订单积压都显著增长，成品库存指数则加速收缩，或显示库存水平正随着需求激增而快速下降。

得益于AI相关硬件需求持续火热，新加坡电子业PMI连续第15个月出现增长，8月份再升0.2点至52.6。此外，电子业招聘指数仍显著高于整体制造业，进一步上升至52.1，连续第12个月扩张。

受中东局势影响，新加坡电子领域供应链也备受干扰，交货周期显著延长且库存持续下降。

分析师：我国制造业保持韧性 近期前景乐观

星展银行高级经济师蔡汉廷指出，尽管地缘政治局势持续变化、不确定性仍高，新加坡制造业依然保持韧性，近期前景保持乐观。他说：“8月份新加坡制造业和电子业PMI分别升至51.5和52.6，达到2018年11月及2018年1月以来的最高水平。”

他预计，电子业仍会是新加坡整体制造业前景的主要驱动力，包括内存晶片和服务器相关产品在内等硬件的外部需求，将继续在AI基础设施建设潮下强劲增长。

蔡汉廷还说，尽管整体市场情绪乐观，但制造业表现不均衡的情况可能会持续，部分产业集群或出现疲软迹象；能源等投入成本不断上涨，令能源密集型制造商、化工和一般制造业集群的前景相对黯淡。

大华银行副经济师许俊杰指出，8月份整体制造业和电子业的投入价格均有所上升，其中电子业的涨幅略高。这不仅反映能源价格在当月大幅攀升，也可能显示全球晶片短缺正加剧“科技通胀”（tech-flation）压力。

华侨银行首席经济师林秀心则预计，未来数个月新加坡制造业增速可能有所放缓，但短期内预料不会出现大幅回调。