中东冲突推高能源价格，令通胀忧虑升温；美联储主席沃什近期发表偏鹰言论，市场加大对加息的押注，导致全球债券收益率攀高，股市承压。

全球债券收益率星期三（9月2日）升至2008年以来最高水平。美国10年期国债收益率升至4.81%，创近三年新高；日本10年期升破3%，为30年来最高；澳洲10年期升至5.198%，创逾15年新高。

同时，区域股市下挫，MSCI亚洲指数下跌1.2%，日韩股市分别跌2.85%和4%，香港跌0.07%，新加坡股市则逆势上升0.59%。

在利率看涨的背景下，投资者应如何配置股票、债券和黄金等资产？

债券收益率上升意味市场预期未来利率走高，同时债券价格下跌，意味准备买入债券的投资者可获得较高利息。分析师因此认为，债券仍有投资机会。

债券收益率走高：旧债价格承压 新债利息较高

摩根大通私人银行亚洲固定收益与信贷策略主管李子隽认为，在利率可能较长时间维持高位的环境下，利息收入将继续成为固定收益投资回报的重要来源。

思博瑞投资管理（Allspring Global Investments）全球收益基金固定收益首席投资策略师博里（George Bory）认为，中期债券的收益率较具吸引力，短期债券则较能抵御价格波动。

美元走弱或利好亚洲股市 高利率仍会压低估值

尽管美元星期三走强，但由于欧洲、日本等主要经济体央行也预计加息，美元相对于其他货币的利差优势可能受限，保诚集团旗下资产管理公司瀚亚投资团队认为，美元中长期仍呈周期性走弱趋势，即使美联储再加息一至两次，也可能只是延后美元走弱的时间。

从资产配置角度看，美元走弱通常有利资金流入亚洲股市，但货币政策收紧仍会压低估值。团队因此认为，投资者应重视个股基本面。

谈及美国股市，盛宝（Saxo）投资者策略师威尔森（Neil Wilson）认为，债券收益率急升会令股市进一步承压，科技股等较依赖未来盈利的股票尤其脆弱。

聚焦本地股市，高债息会继续推高企业融资成本，安本投资认为，本地银行股可能继续受惠于较高利率和较稳定的息差，房地产投资信托（REIT）则要看各自资产负债表和增长前景。

黄金短期受高利率和强美元压制 宽松政策或带来支撑

黄金星期三下跌，已接近4300美元水平。黄金不支付利息，债券收益率上升时，黄金吸引力相对下降。

Vantage Point资产管理首席投资官费雷斯（Nick Ferres）说，高利率会加重偿债压力。如果政府和中央银行最终采取压低借贷成本的措施，例如中央银行实施量化宽松或控制债券收益率，黄金可能受惠。

费雷斯认为，黄金短期会同时受到较高利率和美元走强的压力，但在财政和政策风险升温时仍有对冲作用。