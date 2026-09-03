新订单增速迅猛，新加坡私营经济商业环境在8月加快扩张，企业商业信心也达到四个月来最高点，但产出增速放缓至12个月来最低水平。

标普全球（S&P Global）星期四（9月3日）发布最新数据显示，新加坡8月私营经济领域的采购经理指数（PMI）进一步提升，从7月的59.2增长到59.4，与整体商业环境显著改善相符。

PMI指数高于50，表明经济活动处于扩张，低于50则是萎缩状态。

报告指出，PMI维持高位的主要原因是8月新订单加速增长。受需求回升和促销活动带动，企业也相应增加采购、招聘和库存，就业增长加速至2月以来最快。

另一方面，同天发布的亚细安制造业采购经理指数数据显示，亚细安制造业8月继续扩张，但增速放缓。区域制造业PMI回落至52.3，比7月的52.8来得低。

新订单增速仍接近历史高位，是有调查记录以来的第二快，但产出增速稍微放缓，就业和采购库存连续第四个月下降。