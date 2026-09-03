花旗与华侨银行和阿联酋阿布扎比第一银行（First Abu Dhabi Bank）合作，已通过环球银行金融电信协会（Swift）的区块链账本（blockchain-based ledger）成功处理实时转账。

花旗银行（Citi）星期三（9月2日）发布文告说，与合作机构完成的试点实时交易，是验证分布式账本技术（Distributed Ledger Technology）可行性的重要一步，该技术能提供全天候且不间断的支付和结算服务。换句话说，转账交易会更快速、方便。

这也标志着，花旗成为首家进行实时原生账本交易的美国银行，是该行提升现金和证券领域数码资产能力战略的关键一步。

Swift基于区块链的账本为银行提供基础设施，连接参与账本上所持各行发行的代币化存款，参与银行能以代币化存款形式，在非传统营业时间协调客户的资金跨境流动。

接下来，花旗还将与星展银行、大华银行等其他合作机构开展类似交易，计划在2026年7月至12月期间进行。

据《联合早报》了解，花旗选择与新加坡、中东地区等地银行合作开展这类试点交易，是因为亚太与中东均是全球贸易与资本流动的关键走廊，对更快且灵活的跨境支付需求持续增长，尤其是当地客户经常须跨越多个时区进行转账等交易的情况下。

根据文告，花旗的全天候美元清算服务已覆盖全球300多家银行客户，而花旗代币服务（Citi Token Services）通过基于区块链平台处理的交易额目前约有10亿美元（约12亿6000万新元）。