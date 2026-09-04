新加坡家具工业理事会（Singapore Furniture Industry Council，简称SFIC）与新加坡企业发展局（Enterprise Singapore）联合推出一项行业发展计划MarketForward，协助家具企业建立更稳固的商业联系、强化国际市场定位，并在海外市场实现可持续增长。

通过这个计划，SFIC的目标是让100家公司加入旗下人工智能（AI）平台、促成至少30项业务对接，以及协助参与计划的企业在2028年实现累计45万元的销售额或投资。

发展计划由两个旗舰项目MarketForward Connect和MarketForward Grow组成。

MarketForward Connect是一个智能商业对接平台，利用AI推荐功能，协助会员在SFIC生态系统中寻找潜在合作伙伴、互补能力及新的合作机会。

也是新加坡家具工业理事会（SFIC）赞助人的外交部兼内政部第二部长沈颖（左）星期五（9月4日）与SFIC副会长颜旭文一同推介新的家具行业发展计划MarketForward。（谢智扬摄）

MarketForward Grow主要支持企业推进国际化进程，包括协助企业做好市场准备、在当地建立合作伙伴关系，以及寻求长期增长。

延伸阅读 企发局推出餐饮业AI计划 合格业者最高可获五成补助

首个MarketForward Grow项目聚焦中国市场，共有10家本地企业参与其中。这些企业将探索新的业务能力和商机，涵盖硬件创新、智能材料、先进生产设备与技术、科技整合，以及生活方式相关的研发与设计等领域。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期五（9月4日）在项目启动仪式上致辞时指出，当前全球环境变得日益复杂且更难以预测，地缘政治局势正在重塑贸易流向和供应链，MarketForward推出正值一个重要时刻。

沈颖也是SFIC的赞助人。她说，多年来，新加坡凭借值得信赖、可靠的伙伴声誉，与远近各国建立了良好关系。这为新加坡企业进入国际市场以及拓展海外网络提供宝贵的机会。

“但仅凭进入市场并不能保证商业成功，企业还需要掌握市场动态、了解消费者的需求与偏好、提升国际化经营能力，并建立正确的人脉与合作关系。”

新加坡家具工业理事会会长许祝显指出，对许多企业而言，面临的挑战不再是产品是否出色，而是能否找到合适的合作伙伴、进入适合的市场并持续增长。

他说：“通过这个项目，我们将技术、协作和国际化要素整合到同一个平台，让会员企业更有信心在国际市场上展开竞争。”