投资者减少押注美国会加息，推动星期四（9月3日）华尔街股市隔夜股市腾涨，闭市时都涨超过1%。

纳斯达克指数涨1.4%，道琼斯工业指数起1.18%，标普500指数收高1.06%。

美国联邦储备局理事沃勒（Christopher Waller）说，如果通货膨胀压力显示缓解迹象，他愿意支持维持利率不变。他的一席话使货币市场减少押注9月升息、短期国债表现优异。

沃勒也说，下个利率决策将受到下个星期公布的8月通胀数据影响。他也重申了利率决策依靠数据，并给予近期的通胀走势乐观的评估，认为通胀正朝着最后目标迈进。

此外，他也预期最新的就业数据将令人满意。

美联储官员将在9月15日至16日召开会议讨论利率政策。此前，利率已经连续五次会议后维持不变。

新加坡股市星期四闭市微涨3.6点或0.06%，报5747.71点。

以下是星期五（4日）可关注的股票：

1）华侨银行（OCBC）股市开市前宣布，将7亿5000万美元（约9亿5000万新元）资产担保债券（covered bonds）的票息率定为4.630%。这批资产担保债券在2029年到期，是100亿美元全球资产担保债券计划的一部分，发行债券的净收益将用于银行的一般运作用途。

华侨银行股价星期四闭市报31.92元，涨了0.22%。

2） IREIT全球（IREIT Global）星期四盘后宣布，已为西班牙房地产组合进行再融资。得益于租赁势头改善、房地产组合出租率提高，以及西班牙房地产的净运营收入增长，IREIT在再融资时获得适用的最低档银行息差。

信托也对100%的再融资贷款进行利率对冲；总房地产组合债务的加权平均综合债务成本（all-in cost of debt），预计会从4.3%升至4.6%。这反映了在当前高利率环境下，较高的对冲成本。

再融资完成后，97.4%的总房地产组合债务将进行对冲，加权平均债务期限也预计将从截至2026年6月30日的2.2年，提高至2.6年。

IREIT全球单位价格星期四收报0.163元，无变动。

3）NTT数据中心房地产投资信托（NTT DC REIT）从9月21日起，被纳入富时欧洲公共房地产协会与美国全国房地产投资信托全球发达指数（FTSE EPRA Nareit Global Developed Index）。

信托单位价星期四收报0.94美元，无变动。

更多新加坡股市信息，请点击这里。