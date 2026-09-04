美元贬值交易（Dollar debasement trade）近期再度加速，投资者担忧美国财政与政治的不稳定前景，转而寻求黄金与比特币等其他资产，以对冲美元潜在贬值风险。

分析师认为，美元贬值交易利好新元，进一步看好新元走势。

星展银行高级货币策略师黄鲳诚受访时说，今年第三季度的美元贬值交易，与7月下旬美日联合干预日元汇率和贝森特扩大回购规模的举措有关，“相关解读随后来演变为对隐性债务货币化（debt monetization）的担忧”。

所谓隐性债务货币化，指的是央行直接或间接地通过增发基础货币、扩大资产负债表等方式，去偿还或化解本应由财政或地方政府、国有企事业单位承担的非公开或预算外债务。

美国联邦政府债务总额上个月突破40万亿美元（约51万亿新元），年度利息支出超过国防开支，引发投资者担忧。此外，美国财政部长贝森特决定扩大长期国债回购规模至少一倍，加剧这一担忧情绪。

黄鲳诚说，市场担忧美国特朗普政府会选择通过短期注入流动性，而非财政紧缩来应对长期债务问题。

新元走强有其他支撑因素

随着美元贬值交易加速，法国兴业银行（Societe Generale）的亚洲新兴市场策略师谢嘉仁也继续看好新元。他近期接受媒体访问时说：“美元贬值无疑会利好新元。”

谢嘉仁认为，新元将受益于与美元的紧密反向联系、新加坡金融管理局有限的干预、人工智能（AI）相关出口的强劲，以及美元走弱期间波动性调整后的收益。

三井住友银行亚洲宏观策略主管黄俊翔受访时指出，在美元走弱期间，新元表现可能会优于日元和瑞士法郎等传统避险货币。

不过,华侨银行外汇策略师黄经隆表示，他对把新元走强完全归因于美元贬值交易的说法持保留态度，因美元短期更受利率政策和国债收益率等数据影响，新元也有其他支撑因素。

他说，新元名义有效汇率（S$NEER）政策立场、外部需求强劲且宏观基本面稳健，以及AI相关行业增长等因素，都有助新元相对美元和其他区域货币保持韧性。“美元整体再度走软，或进一步增强新元的支撑因素。”

美元兑新元汇率近一个月来跌逾1%，截至星期五（9月4日）下午5时报1.267。反映美元兑一篮子货币的美元指数近一个月跌幅接近1%，报99.07。

稳健新元可进一步吸引外国投资

黄俊翔指出，新加坡金管局对新元名义有效汇率的升值立场，是新元的主要支撑因素，预计将以每年1.25%速度升值，“若通胀预期进一步上升，金管局可能再次收紧货币政策。”

黄经隆预计，美元兑新元汇率到2026年底和2027年上半年时，将分别降至1.2650和1.2580。

黄鲳诚说，美元兑新元汇率若要跌破1.26，美元指数须先跌破96。

展望美元走势，黄鲳诚认为，须继续关注美联储政策动向、美国长期国债收益率是否能在回购后得到控制、以及中期选举对特朗普政府的影响等。

对于新元升值的更广泛影响，黄经隆受访时说，新加坡高度依赖进口，货币走强将有助抑制进口通胀；但相应地，这也可能会影响海外收益的折算价值，对出口企业等造成压力。

就市场而言，黄经隆认为，稳健新元会提升新元资产对外国投资者的吸引力，尤其是那些正在寻求货币多元化配置的投资者。