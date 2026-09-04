新加坡上市公司创值科技（AddValue）星期五（9月4日）宣布，已获得总价值500万美元（约633万新元）的新订单，预计对集团2027财年收入会有积极影响。

根据公司文告，此次获得新订单，是来自空间连接（Space Connectivity）和先进数码无线电（Advanced Digital Radio）相关业务。

其中，价值280万美元的空间连接业务订单是来自三家现有客户，位于美国和亚太地区，订单包括多个星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System）终端，用于支持即将开展的地球观测和在轨服务业务。

另外，涉及先进数码无线电业务的订单总额为220万美元，包括战略设计服务，以及面向国防技术领域客户，供应专用的高紧凑型软件定义无线电（Software Defined Radio）模块的重复订单。

不过，出于保密义务，创值科技称目前无法披露有关新订单及相关客户的更多详情。

文告还指出，创值科技订单总额截至目前已达到2030万美元，若没有任何不可预见的情况发生，预计新订单可在未来12个月内基本完成，并对集团下一个财政年度带来重大积极影响。

创值科技股价星期五开市上涨，截至上午10时46分已涨2.59%，报0.198元。