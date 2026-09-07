新加坡上半年经济增长数据亮眼，但人工智能领域的繁荣掩盖发展不均衡，部分行业经营压力正体现在付款情况恶化上。

一项调查发现，与去年同期相比，近半数受访新加坡企业面临更频繁的逾期付款。相比之下，逾期付款频率减少的企业仅21%。此外，客户违约也比亚太平均水平更为普遍。

法国贸易信用保险公司科法斯（Coface）近日发布的亚太企业付款调查透露上述发现。

这项调查在今年3月至4月进行，访问亚太地区10个市场的2800名不同领域的财务专业人士，其中152人来自新加坡。

调查结果显示，42%新加坡受访者认为逾期付款的严重程度增加，只有23%认为有所改善。

科法斯指出，从整体付款周期看，新加坡虽略优于亚太平均水平，但整体是呈现恶化趋势。

新加坡企业给客户的付款期平均是69天，稍短于亚太平均的70.2天；平均逾期付款时间为66.3天，也低于亚太的68.1天。过去一年曾面对客户偶尔或经常逾期付款的新加坡企业有55%，也略低于亚太的57%。

值得一提的是，在新加坡，客户违约风险更突出。57%受访企业过去一年至少遭遇一次客户违约，明显高于亚太平均的45%。

这些曾遇到违约的企业中，31%称违约金额超过总应收账款的一成，相较之下，亚太相应的比率为28%。

造成逾期付款的主要原因，包括合同条款（25%）、宏观经济状况（23%）和客户信用状况（17%）。

科法斯亚太区首席经济师欧韦良认为，新加坡今年上半年经济表现不均衡，“越来越多企业遭遇更频繁和更严重的逾期付款，而客户违约也可能对企业财务造成重大影响。由于各行业间差异较大，我们建议企业继续密切监测交易对象，并保护自身现金流”。

建筑业逾期付款时间最长

分行业看，新加坡建筑业的平均逾期付款时间最长，达85天，明显高于整体的66.3天。

科法斯指出，随着本地建筑工程项目增加，承包商和分包商所需的营运资金也会上升，而较长的项目和付款链，使密切监控应收账款尤为重要。

此外，资讯通信科技（ICT）和汽车业的平均逾期时间也都高于整体平均水平。

展望未来，新加坡企业对未来一年的付款情况也保持谨慎。57%受访者预计付款风险上升，52%预计付款情况继续恶化，零售业和化工业尤其悲观。