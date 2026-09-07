美国就业增长数据强于预期，市场对美国联邦储备局9月加息预期上升，美国国债收益率与美元走强，但股市转而下跌。

美国三大股指上星期五（9月4日）均收跌，标普500指数跌0.38%；纳斯达克指数跌0.29%；道琼斯工业指数落0.51%。美国股市星期一（7日）因公共假日休市。

此外，对货币政策变化较为敏感的两年期美国国债收益率涨至4.374%；10年期美国国债收益率一度触及4.812%的峰值，随后涨幅回落，收于4.784%。

另一方面，美国与伊朗战火持续，两国在周末再度互相袭击有关联的船只。据报伊朗因此宣布，将在霍尔木兹海峡外设立一个新限制区，市场担忧这个地区的能源运输将持续受干扰。

布伦特原油期货价格星期一早间上涨0.57%，至每桶96.83美元（约122.66新元）；美国西得克萨斯中质原油则起0.77%，报每桶92.18美元。

新加坡海峡时报指数上星期五再创闭市历史新高，闭市报5801.96点，首次收于5800点之上，全天涨0.94%或54.25点。海指全周涨1.79%，表现领先亚太各主要股市。

以下是星期一可关注的股票：

1）马可波罗海业（Marco Polo Marine）与富士印刷铝片化工有限公司（Fuji Offset Plates Manufacturing）星期一早上发布文告说，双方已签署有条件买卖协议，马可波罗海业通过反向收购（reverse takeover，简称RTO）的方式，将船厂业务出售给富士印刷铝片后，独立在凯利板上市。

出售对价最高可达1亿3900万元，包括1亿2000万元的基础对价和最高可达1900万元的递延对价，对应每股发行价为0.701元；全部对价由富士印刷铝片化工公司发行及配发1亿7118万4022股来支付。

此外，上述交易还须获得新交所相关批准，以及双方企业特别股东大会的批准，达成相关先决条件的最终期限为2027年6月30日。

马可波罗海业认为，通过反向收购将船厂业务拆分上市，有助释放这个板块的内在价值，并提高盈利可见度，并获得独立融资平台抓住未来增长机遇。

马可波罗海业股价上星期五闭市收报0.129元，涨0.78%；富士印刷铝片股价无变动，报0.55元。

2）新加坡生物医药公司iX生物制药（iX Biopharma）星期一早上宣布，公司用于治疗中重度急性疼痛的舌下含服氯胺酮片剂Wafermine在美国监管层面获得进展，根据美国政府在上星期四（3日）发布的紧急使用授权声明（Emergency Use Authorization Declaration），美国食品药品管理局（FDA）具备考虑对Wafermine进行紧急使用授权的条件。公司指出，他们将继续推进相关申请工作，预计在2026年第四季度完成提交。

iX生物制药说：“如果获得紧急使用授权，Wafermine在获得FDA全面批准之前，就能获准供美国军方人员使用。”

公司股价上星期五无变动，闭市报0.475元。

3）华业集团（UOL）、新加坡置地（Singapore Land）与凯德发展（CapitaLand Development）组成的财团在上周标得新樟宜路上段的私宅地段，出价14亿2538万8000元，相当于容积率每平方英尺1537元。

这幅地段为99年地契，占地3万零769平方米，总楼面面积最高为8万6154平方米，靠近勿洛地铁站和勿洛广场。分析师预测，这幅地段发展的私宅项目销售尺价可能从3000元起跳。

华业集团和新加坡置地的股价上星期五分别收于9元和3.24元，分别下跌0.11%、0.31%。

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