马可波罗海业（Marco Polo Marine）继续推进通过反向收购（reverse takeover，简称RTO）的方式，将造船厂业务出售后在凯利板独立上市的相关交易。

公司与富士印刷铝片化工有限公司（Fuji Offset Plates Manufacturing）星期一（9月7日）开市前发布联合文告称，双方已签署有条件买卖协议，拟以1亿3900万元的总对价将马可波罗海业旗下的造船厂业务股份出售给后者。

交易价格中包括1亿2000万元的基础对价和最高达1900万元的递延对价，富士印刷铝片公司将通过向马可波罗海牙发行新股的方式，来支付全部对价，预计发行价为每股0.701元。

文告称，这个交易还须获得新交所相关批准，以及双方企业特别股东大会的批准，协议达成相关先决条件的最终期限为2027年6月30日。

马可波罗海业认为，通过反向收购将船厂业务拆分上市，将有助释放该板块的内在价值，并提高盈利可见度，并为船厂业务建立独立的资本运作平台，让它能够基于自身市值及业务发展需要筹集资金，无须摊薄马可波罗海业股东在母公司的持股权益。

富士印刷铝片公司说，印刷板材业务因竞争激烈而面临挑战，拟议交易可为公司提供参与造船业增长的机会，预计能改善上市公司财务表现与业务前景，并为股东创造长期价值。

交易完成后，富士印刷铝片公司名称将变更为MPSE Ltd，马可波罗海业将持有交易后实体的大约74.1%股权。

马可波罗海业股价星期一开市后上涨，截至早间10时51分报0.139元，已涨7.752%。富士印刷铝片公司最新股价为0.55元。