在日本政府干预汇市、市场对日本央行加息的预期升温之际，日元近期兑主要货币明显走强。

星展银行分析预计，未来三个月新元兑日元可能进一步下探，测试每1新元兑120日元的支撑位。

截至星期一（9月7日）傍晚，每1新元可兑123.113日元；过去一周，日元兑新元累计上涨超过2%。

星展银行高级货币策略师黄鲳诚接受《联合早报》访问时指出，接下来新元兑日元的走势将主要取决于日元、而非新元的表现。

他说，今年以来美元兑新元基本维持在1.26至1.30的相对窄幅区间，反映新元名义有效汇率（S$NEER）政策，给新元带来相对稳定的走势。

相比之下，美元兑日元的波动区间更大，达到152至164。上星期，日元一度从1美元兑160.39日元附近，涨至155.30；截稿前报155.97。

多重因素转向支撑日元

黄鲳诚认为，过去推高新元兑日元的几大因素，如今正在逆转。

首先，油价回落有助于减轻日本的进口成本压力，改善日元贸易条件的前景；

其次，日本和美国在7月底联合干预汇市，为防止日元无序贬值提供更强的政策支撑。

最后，市场预期日本央行将进一步收紧货币政策，加上美日国债收益率差距有望收窄，也为日元带来额外支撑。

日本财政部星期一公布的外汇储备数据，令市场推测日本当局在7月底，可能为筹集入市资金，而出售了包括美债在内的部分海外证券。分析也相信，日本仍有充足的证券资产和其他工具来实施进一步干预。

新元兑日元后市看加息路径

不过，三菱日联银行（MUFG）资深货币分析师温镇全认为，上星期日元兑美元急升，不一定受官方干预推动。

相比之下，市场当前更关注日本央行的利率路径。

日本央行鹰派委员高田创上星期暗示，本月加息幅度或超过市场主流预期的25个基点，同时不排除之后连续加息。

加拿大皇家银行蓝湾资产管理固定收益首席投资官道丁（Mark Dowding）认为，根据日本政府以往循序渐进的风格，9月18日加息幅度大于25个基点的可能性不大。

黄鲳诚则预计，日本央行进一步加息的消息可能比预期更早公布，而且幅度可能更大，这将进一步令新元兑日元承压。

他也说，新元兑日元的走势，也取决于日本和美国货币政策进一步分化的程度。虽然市场预期美联储本月加息，但美国政府倾向较低利率；日本则迈向货币紧缩。这种政策差异扩大，将进一步支持日元。

日元未必长期大幅走强

然而，日元未必会长期升值。老虎证券市场策略师黄佳仁说：“只要投资者仍预期美日利差较大，就难以对抗规模更大的日元套利交易市场”。

道丁则认为，虽然日元相对其他主要货币仍被严重低估，但更倾向于短期内逢低买入。

“我们怀疑高市政府的目标，更侧重于避免日元和日本国债进一步贬值，而非推动日元大幅走强。”

温镇全根据历史数据模型分析指出，日元进一步走强，会使亚洲货币相对美元走强，其中，韩元、泰铢和新元较明显受益。