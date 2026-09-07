网上快时尚零售商希音（Shein）在香港挂牌后，首五个交易日股价累计下跌19%，市值减少约50亿美元（约63亿3000万新元），写下大型公司港股表现倒数第二差开局。

希音股价星期一（9月7日）收盘涨3.2%，是9月1日挂牌以来首次上涨，但收盘价仍较发行价低19%。公司市值也从上市时的约260亿美元降至约210亿美元。

彭博数据显示，在港上市、募资规模不低于10亿美元的企业中，百度是唯一表现比希音差的公司，上市后首五个交易日下跌19.9%。

彭博行业研究消费和科技行业分析师林凯瑟琳（译音）说，投资者主要担心三件事：关税、履约成本，以及希音转型为平台模式时面临的执行风险。

她说，股价承压主要反映市场对希音增长和利润率的疑虑。与此同时，关税、小额包裹免税政策调整和监管收紧，也使投资者对跨境电商模式更为谨慎；再加上资金转向人工智能和科技股，进一步加重希音股价的跌势。

希音2026年第一季由盈转亏，亏损额达9900万美元；相比之下，2025年同期取得3亿9500万美元净利。此外，公司2025年收入增加8%，低于2024年的21%增幅。

希音经过多年尝试，最终在香港完成上市。公司在冠病疫情期间的电商热潮中，估值一度达到约1000亿美元。