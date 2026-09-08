美国股市在星期一（9月7日）因公共假日休市，但部分股指期货仍在假日交易中下跌。另一方面，美国与伊朗冲突升级进一步推高油价，也令市场担忧通胀形势或进一步升温。

美国与伊朗在上个周末互相袭击油轮，标志着两国冲突大幅升级。伊朗更据报誓言要袭击中东各地的能源基础设施，以报复美国攻击伊朗资产的行为。因此，石油供应或继续面临严重冲击。

Kpler公司的数据显示，过去10天里平均每天有10艘商品船通过霍尔木兹海峡，是今年5月以来的最低水平。

布伦特原油期货价格已涨至每桶97美元（约122.88新元），涨幅0.75%；美国西得克萨斯中质原油则起1.21%，报每桶92.59美元。

同时，黎巴嫩方面称以色列在其南部发动一波空袭，双方冲突或进一步加剧。以色列外交部则称，真主党“屡次发动无人机袭击”并“试图在黎巴嫩南部重建军事力量”。位于红海一带的也门，受伊朗支持的胡塞武装也在星期一指责沙特阿拉伯在当地开展空袭。

海峡时报指数星期一闭市下滑0.17%或9.68点，收报5792.28点。

以下是星期二（8日）可关注的股票：

1）在凯利板上市的卓越自动系统（Advanced Systems Automation）星期二开市前发布文告说，公司此前申请临时禁令（interim injunction）以阻止前保荐机构兼财务顾问ZICO Capital（简称ZICAP）对公司启动清盘程序，已在星期一被高等法院普通审判庭驳回。

法院同时下令，让卓越自动系统向ZICAP支付1万8000元的诉讼费用。

ZICAP在今年7月向卓越自动系统发出法定追债信，称后者拖欠其合计约64万3535元的相关服务费用，若卓越自动系统无法在三个星期内还清款项，ZICAP将对其展开清盘程序。

卓越自动系统在文告中说，目前正在咨询法律顾问，积极评估其他可采取的法律途径。文告还说：“董事会认为公司仍具备持续经营能力，并有能力在付款义务到期时履行相关义务。”

公司最新股价为0.003元，无变动。

2）IREIT全球（IREIT Global）管理公司星期一发布文告指出，已与柏林公共交通公司（Berliner Verkehrsbetriebe）签署租赁协议，将旗下Berlin Campus约3万9419平方米的办公空间出租给对方，租期为25年。

文告说，签订上述租赁协议后，信托已为Berlin Campus约75%的空间寻得租户，信托投资组合的已承诺出租率也从81.5%提高至90.8%，组合加权平均租期（WALE）也从6.7年延长至10.2年。按租赁面积计算，这是德国今年以来规模最大的办公室租赁交易。

信托星期一闭市上涨1.82%至0.17元。

3）新交所主板挂牌的德加拉（Thakral Corporation）星期一宣布已提交申请，将旗下部分生活方式业务分拆，并在主板挂牌。

德加拉的业务大致可分成三大板块。生活方式业务涵盖美容产品与香水销售等，聚焦于亚洲市场；房地产业务方面，德加拉已在澳大利亚、日本和印度市场布局。集团也涉足无人机零件供应与制造、无人机软件即服务（SaaS）。此外，也通过创投对新兴行业进行战略投资，包括Web3等。

德加拉股价星期一闭市下跌0.61%至1.63元。