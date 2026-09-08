亚细安正加速采用人工智能（AI），但技术应用速度明显快于企业组织和治理能力。

近九成亚细安企业在试点或已使用AI代理，但仅7%在整个公司范围内创造可衡量价值。

新加坡美国商会（AmCham Singapore）、埃森哲（Accenture）和谷歌（Google），于星期二（9月8日）联合发表的“2026年亚细安商业展望调查”报告，透露上述发现。

这项调查评估超过180家来自八个亚细安国家的企业，并进一步分析包括新加坡在内六个主要经济体的情况。

报告指出，新加坡是区域AI应用最成熟的市场，AI代理的回报率约为8至10倍。

然而放眼整个亚细安，四分之一已采用AI代理的受访企业，完全没有衡量其业务影响；13%仅追踪互动次数或词元（token，大语言模型处理文本的基本计量单位）使用等活动指标。超半数企业的AI代理要么还没上线，要么每月回报的收入低于10万美元。

从市场策略角度，亚细安企业平均成熟度仅为100分中的42分，而成熟度更高的领先企业得分为92分，差距在于后者具有将AI能力转化为特定市场执行的能力。

这意味着，绝大多数区域企业在把AI部署，从试点走向大规模应用，并转化为高回报、可问责的增长引擎上，仍有巨大的优化空间。

调查也发现，企业进一步扩大AI应用的最大障碍，并非技术（17%）、预算问题（9%），而是组织问题。27%的受访企业认为，文化和变革管理是最大内部障碍。

亚细安企业也普遍缺乏对AI代理的治理与信任。69%的企业可供AI使用的数据不到一半，46%仍只用AI代理处理低风险任务，并由人工全面复核，另有37%完全没有改变现有工作组织方式。