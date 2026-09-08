总部位于新加坡的领创集团（Advance Intelligence Group）子公司ADVANCE.AI星期二（9月8日）宣布，已通过由BixeLab进行的独立生物识别测试，检测出由人工智能（AI）生成的身份欺诈行为，是全球六家通过此测试的公司之一。

BixeLab是总部位于澳大利亚的生物识别测试实验室，已获得美国国家标准及技术研究所（NIST）管理的国家实验室自愿认可程序的认证。

文告说，此次测试内容包括评估ADVANCE.AI的技术能否检测到并阻止注入攻击（injection attacks）；ADVANCE.AI说，它的系统成功防御针对安卓系统和iOS系统的全部600次模拟攻击。

上述注入攻击，是指欺诈者通过将AI生成深度伪造（deepfakes）、换脸或合成视频等直接输入验证系统的软件流程，从而绕过摄像头的攻击方式。