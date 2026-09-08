政府拟赋予新加坡金融管理局（MAS）权力，要求具有“系统重要性”的金融机构维持最低水平的总损失吸收能力（Total Loss Absorbing Capacity，简称TLAC），以增强国内金融系统的韧性。

TLAC是一项国际标准，旨在确保重要金融机构拥有足够的股本和内部求助债务，将政府出手救助的风险降至最低。

外交部兼国家发展部政务部长陈圣辉，星期二（9月8日）代表副总理兼贸工部长颜金勇提呈金融服务与市场（修正）法案。这项法案有助于增强陷入困境的金融机构的偿付能力。

法案将赋予金管局权力，对金融机构施加有关TLAC的要求。一旦收到通知，金融机构必须维持最低水平的TLAC。

法案也对金融服务与市场法作出技术性修正，以配合反洗钱金融行动特别工作组（Financial Action Task Force,简称FATF）的最新标准。相关标准包括，打击有关资助大规模杀伤性武器的融资。

金管局曾在今年5月至6月期间，针对TLAC进行公众咨询。所收到的意见已获考虑，并在适当情况下纳入法案。