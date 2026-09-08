针对美国依据第301条款对新加坡输美商品征收12.5%关税，新加坡将继续与美方交涉。不过，对于是否通过禁止进口强迫劳动产品、与美国签署互惠贸易协定等方式争取降低关税，新加坡必须慎重评估相关影响。

副总理兼贸工部长颜金勇星期二（9月8日）在国会书面答复三名议员的相关询问时说，针对301关税，新加坡必须审慎权衡是否采取回应措施，以及采取哪些措施。

美国贸易代表办公室完成针对强迫劳动相关进口商品的301条款调查后，向调查涵盖的60个经济体征收10%至12.5%的关税。税率取决于有关经济体是否已禁止进口以强迫劳动生产的商品，或是否通过互惠贸易协定承诺实施这类禁令。

颜金勇说，由于新加坡没有相关进口禁令，也未与美国签署承诺实施禁令的互惠贸易协定，因此被征收12.5%的关税。不过，包括已经实施进口禁令的经济体在内，没有任何受调查经济体获得全面豁免。

对于是否采取相关措施以降低关税，颜金勇指出，新加坡每年货物与服务贸易总额约2.5万亿元，其中货物贸易占1.4万亿元。任何进口禁令都可能产生重大影响。

他解释：“企业可能须为供应链尽职调查、文件准备和调查工作承担高昂的合规成本，尤其当生产活动在新加坡境外、不属于我国司法管辖范围时。并且，这类措施也可能影响新加坡同其他伙伴之间更广泛的贸易关系。”

一直积极同美国贸易代表办公室交涉

至于是否与美国签订互惠贸易协定，颜金勇指出，新加坡也必须仔细考虑协定会涉及的条件。

他说：“从美国同其他经济体达成的协定来看，这类安排可能要求作出进口禁令以外的承诺，包括实施出口管制或针对第三国的限制。新加坡在决定采取任何行动之前，必须仔细评估这些更广泛的影响。”

在回应关税对新加坡造成的影响时，他说，我国每年出口美国的本地产品中，约三分之一受到12.5%关税影响，涉及金额约95亿元，这相当于我国国内生产商品出口到全球总额的3%。

除了光学仪器和化学产品外，受影响商品还包括海上钻井和生产平台，以及贵金属。与此前根据122条款征收的10%关税相比，额外增加的2.5个百分点，估计使新加坡整体有效关税率上升0.7个百分点。

颜金勇也透露，在调查期间，新加坡一直积极同美国贸易代表办公室交涉，包括他上个月访问华盛顿期间进行的接触。新加坡也向美方提交书面意见，并参加双边政府磋商。

新加坡已向美方表明，根据美国劳工部以及海关与边境保护局的数据，没有证据显示新加坡涉及强迫劳动相关商品贸易。我国的政策也没有对美国商业构成负担，美国长期以来对新加坡享有巨额贸易顺差便反映了这一点。

他也强调，新加坡不容许强迫劳动，并设有全面的执法框架打击这类行为。

对新加坡经济的影响仍然有限

颜金勇指出，目前，美国301条款关税对新加坡经济的影响仍然有限。不过，新加坡经济韧性工作组正同劳资政三方及业界伙伴密切合作，监测美国关税的影响，并协助企业适应变化。

政府去年10月推出企业应变计划（Business Adaptation Grant），支持符合条件的企业重新设计业务运营，并增强供应链韧性。

在今年的财政预算案中，当局也提高市场进入协助计划（Market Readiness Assistance Grant）等计划的资助水平，协助企业实现市场多元化，并拓展海外业务。