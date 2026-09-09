中东战火继续升级，美伊双方交火范围扩大。由伊朗支持的也门胡塞武装袭击沙特阿拉伯境内南部四座城市，造成73人受伤；美国则摧毁了五艘伊朗原油运输船，作为对伊方过去两天内两次袭击美国海军军舰的回应。

美国股市应声下跌，国际油价继续上涨，能源供应前景进一步恶化，并使得通胀与利率前景更为扑朔迷离。

美国股市星期二（9月8日）集体下挫，标普500指数跌0.58%；纳斯达克指数跌0.32%；道琼斯工业指数大挫1.18%。

布伦特原油期货价格继续攀升0.95%，在星期二已涨至每桶97.92美元（约123.82新元），不断逼近每桶100美元；美国西得克萨斯中质原油上涨1.6%，报每桶94.52美元。

新加坡海峡时报指数星期二闭市跌24.83点或0.43%，报5767.45点。

以下是星期三（9日）可关注的股票：

1. 丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust）管理公司星期二晚间发布文告说，已成功为其首笔离岸人民币债券定价，发行规模为5亿元人民币（约9424万新元），票面年利率为2.1%。该债券将在信托30亿元的欧元中长期票据计划下发行，期限为三年。

信托称，该债券已获得惠誉评级（Fitch Ratings）的“BBB+”长期评级，此次发行所得款项净额将用于一般企业用途，包括偿还信托的现有债务。

文告还说，此次发行首笔离岸人民币债券吸引了众多机构投资者的浓厚兴趣，展示了信托以优惠条件获取多元化融资渠道的能力，进一步巩固了资本实力，也为信托长期业绩表现提供了有力支撑。

信托股价星期二闭市收报1.15元，下跌0.86%。

2. 胜捷企业（Centurion Corporation）星期二闭市后宣布，拟以2亿1450万令吉（约6720万新元）收购马来西亚柔佛州巴西古当一项拥有约7974个床位的工人宿舍资产。收购完成后，集团在马来西亚的床位总数将增加22%至约4万3980个，但交易仍须取得柔佛州当局批准，并完成尽职调查。胜捷企业闭市报1.54元，跌5分或3.15%。

3. 银丰金融（MoneyMax Financial Services）星期二宣布，拟向股东派送红股，比例为每持有三股获发一股，最多发行3亿1847万7548股。计划仍须取得新交所批准，公司稍后公布记录日。银丰金融星期二闭市报0.77元，涨2.5分或3.36%。

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