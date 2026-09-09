新加坡政府投资公司（GIC）的整体投资方针由政府指导，但在被许可的风险参数范围内，具备了制定和调整投资策略的灵活性，以应对不断变化的市场环境。基于此，GIC的长期投资表现合理且符合预期。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期二（9月8日）书面答复多名议员关于GIC投资策略与回报的提问时，作出了以上表述。

萧振祥说，GIC近期投资回报对政府支出的影响有限，因为有国家储备净投资回报贡献（Net Investment Returns Contribution）框架存在，该机制规定如何使用国家储备的投资回报，旨在确保年度预算获得稳定且可持续的收入来源。

他补充说，净投资回报（Net Investment Returns）作为净投资回报贡献的组成部分，其依据是储备金能维持的预期长期实际回报率，而非投资实体因市场波动而不断变化的年度回报率。

根据最新年报，在抵消全球通胀的影响后，GIC在截至今年3月底的过去20年间，取得年化实际回报率为3.4%，不仅低于上一财年的3.8%，也是六年来最低水平。

GIC在年报中指出，他们已从今年4月起优化投资框架，以更主动的投资策略顺应不同市场周期，来应对新的世界格局并获得超额回报。

在这个框架下，GIC将通过战略投资组合来反映新加坡政府的风险偏好和长期回报预期，战略投资组合由三大资产构成，包括以增长为导向的股票、以收益为导向的固定收益资产，以及具抗通胀韧性的实物资产。

萧振祥还就如何制定战略投资组合框架的提问书面回复说，政府在新投资框架下设定了一个参考投资组合（Reference Portfolio），以体现对GIC投资活动的长期风险偏好，但这并不是业绩基准。

萧振祥说，在更新后的投资框架下，战略投资组合将被设定为基准线。“我们期望GIC在遵守被许可风险参数的前提下，能通过主动管理，实现超越战略投资组合的长期表现。”

另外，鉴于GIC今年4月才刚开始向新投资框架过渡，萧振祥说，GIC将在下一份年度报告中披露包括报告方式在内的更多详情。