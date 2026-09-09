星展银行（DBS）“断然反驳”多家与一马发展公司（1MDB）丑闻有关联的公司提出的诉讼，这些公司向星展索赔金额高达12亿9800万元。

星展银行星期三（9月9日）在提交给新加坡交易所的文件中称，四家正在清盘并与一马发展丑闻有关联的公司，以及它们的清盘人卡达奇（Jason Aleksander Kardachi）和卡恩乔特星（Karnjote Singh S/O Jarmal Singh），已对星展银行提起诉讼。

这四家目前都处于清盘程序的公司分别是Affinity Equity International Partners、Blackrock Commodities (Global)、Platinum Global Luxury Services和TKIL Global Investments。

星展银行指出，银行已“咨询法律顾问，并断然反驳有关索赔，且将全力作出抗辩”。

星展银行补充说：“众所周知，自2018年以来，在法律顾问的支持下，全球一直在进行与一马公司相关的资产追讨工作。在这期间，并未有任何针对星展银行的索赔。”

银行也透露，经评估后，现阶段无需为这起诉讼作出拨备。

星展集团控股股价星期三下跌0.77%，闭市报77.50元。