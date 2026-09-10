农历七月鬼节星期四（9月10日）结束，发展商也摩拳擦掌准备冲刺今年最后一季的销售。预计第四季开售的主要新非有地私宅项目有四个，其中Thomson Reserve备受瞩目；由于今年的私宅市场显得比较温和，Thomson Reserve的销售被视为买家需求的试金石。

率先登场的是位于荷兰连路的新私宅项目昂宝苑（Amberwood at Holland），这个212个单位的项目星期五（9月11日）开始预览，尺价从2921元起。

第四季蓄势待发开售的主要项目还包括裕廊湖区570个单位的琉森嘉园（Lucerne Grand）、诺维娜区133个单位的The Serra Residences，以及在光明山通道拥有1268个单位的Thomson Reserve。

不包括执行共管公寓在内，去年全年推出的私宅单位总数达1万1482个，主要由好几个大型项目推动。

反观今年，超过800个单位的大型项目不多，除了登加新镇的Tengah Garden Residences有863个单位，就属即将开售的Thomson Reserve。

这个99年地契项目的前身是汤申景花园（Thomson View），由华业集团联合新加坡置地以及凯德发展通过集售买下，交易价为8亿1000万元，相当于容积率每平方英尺价格1178元。

华业集团首席企业与发展官陈薏雯告诉《联合早报》，项目将按计划于10月进行预览，预览前买家所展现出的浓厚兴趣，显示出项目的特点能够引起买家的共鸣，也给了发展商信心。

ERA产业总裁朱泳强受访时指出，买家购买新兴发展区域的楼盘，押注的是未来的发展潜力，而Thomson Reserve则受益于成熟的社区环境。这使得买家从一开始就对区内的宜居性更有信心。

楼市价格增长已趋缓

新加坡房产问诊室（Property Doctors）联合创始人兼联席主管李乃佳博士接受《联合早报》采访时估计，Thomson Reserve开盘的每平方英尺价将介于2600元至2700元。

朱泳强和李乃佳都认为，项目的价格有可能刷新汤申路上段和光明山区内的纪录。不过，朱泳强也说，价格还是会低于核心中央区（CCR）的新盘价。

靠近Thomson Reserve的是Thomson Three，根据市区重建局数据，它在7月至8月有四个单位交易，尺价介于1686元至2170元。

陈薏雯说：“本地楼市经过2025年强劲表现后，价格增长已经出现趋缓迹象，买家也表现得更谨慎，这反映了更平衡和可持续的市场。在定价方面，我们坚持务实定价，注重为买家提供物有所值的服务，并力求实现健康的销售业绩。”

她也观察到，买家对更大规模的项目越来越感兴趣，因为规模越大，配套设施就越完善，单位类型也更多元。

买家对新公寓需求依旧强劲

ERA整理的数据显示，今年至今的整体中位数尺价为2108元，比去年首九个月的中位数尺价2135元低了1.3%。

朱泳强说，今年上半年不包括EC在内，整体私宅交易量达到1万零272个，与去年上半年的1万1321个差距不大。新私宅销售和新盘推出力度在近几个月虽然放缓了，但买家的情绪并没有大幅度转弱。

“买家对新公寓的需求依旧强劲，这能从7月两个新项目一推出就售出超过55%中显示出来。”

李乃佳说，今年新推出单位数量较少，可能导致新房销售跟着减少，但他不认为潜在需求已经显著减弱，而是买家变得更加挑剔了。更广泛的经济和地缘政治环境也带来了一些谨慎情绪，这或减缓了一些买家的决策速度。

他说：“如果我们观察2026年初表现好的项目，会发现它们有一些共同点，即地铁交通便利、靠近学校和成熟住宅区，以及相对于附近的转售单位和同类新项目价格合理。只要有合理理由，买家还是愿意为单位付出溢价。”

陈薏雯预期，今年剩余时间和2027年，本地私宅市场大致保持稳定，随着买家日趋谨慎，需求也越来越具体化，位置优越、设计精良、价格合理的楼盘会继续受到市场的青睐。