荷兰坪新住宅区的首个新私宅项目昂宝苑星期五（9月11日）展开预览活动，尺价从2921元起。

发展商森联集团（Sim Lian）星期四（10日）发文告公布昂宝苑销售详情。

昂宝苑（Amberwood at Holland）是99年地契项目，包括11栋四至六层高的住宅楼，共有212个单位，预计在2030年6月底交付。

根据发展商的指示价方案，项目提供三种户型，从三卧房到五卧房不等。

其中，三卧房单位有74个，面积介于872至980平方英尺，售价预计256万8000元起跳；四卧房单位有74个，面积大约为1076至1313平方英尺，价格317万5000元起跳；剩余64个五卧房单位面积大约1335至1572平方英尺，价格则是399万2000元起跳。

昂宝苑将在星期五下午2时，在查理士太子弯（Prince Charles Crescent）的展厅开放公众参观，并从9月26日开卖。

设施方面，项目里设有托儿中心、三个地下停车场，以及泳池、温泉浴池等健康设施。发展商也称，昂宝苑将是新加坡首个设有专用红光健康设施的私宅项目。

文告说，昂宝苑位于第10区的荷兰连路（Holland Link），属于成熟低密度住宅区，周边主要是优质洋房和有地住宅区。

项目距离美以美女子学校1公里范围内，也靠近荷兰村和武吉知马一带的多所名校。交通方面，步行可到达阿尔柏王园地铁站。

博纳产业（PropNex）执行董事兼总裁冯景祥预计，昂宝苑的潜在买家群体相当广泛，包括希望从附近有地住宅换到更适宜居住房型的家庭、看重附近学校的家长，以及来自金文泰、女皇镇和周边地区的组屋提升者。

森联集团旗下的森联置地和森联发展，是在2025年8月，以3亿6837万元标得项目地段，相当于容积率每平方英尺1432元。它们在今年5月也成功标得毗邻的荷兰坪地段，出价4亿5400万元，预计可建280个私宅单位。