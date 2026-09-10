新电信（Singtel）和泰国能源巨头海湾发展公司（Gulf Development）达成战略合作伙伴关系，将共同开发连接泰国与新加坡的新海底光缆，以加强两国互联互通。

新电信星期四（9月10日）开市前发布文告说，此次合作将结合海湾发展在发展基础设施方面的专长和增长中的数码业务组合，以及新电信在海底电缆基础设施与服务领域的优势，共同发展并投资海底电缆资产，满足区域内云计算、人工智能（AI）、数据中心和数码服务等日益增长的需求。

新电信股价开市后下跌，随后跌势略有缩小，截至星期四早上9时59分报4.54元，下跌0.44%。

文告还说，合作双方将参与建设此次合作下的首个项目，也就是越南—泰国—新加坡（Vietnam-Thailand-Singapore，简称VTS）海底电缆系统，预计将在2030年投入运营。新电信及其在泰国的联号公司Advanced Info Service（简称AIS）将利用其市场专长、连接能力和客户覆盖优势，支持系统的开发与商业化运营。

另外，新电信与海湾发展公司还指出，未来他们可能还会考虑投资陆地光缆系统（terrestrial cable systems）及其他海底光缆系统。

新电信集团总裁袁坤满说，他们期待进一步深化新加坡与泰国之间的海底电缆连接，并支持区域数码增长和创新进入下一阶段。

海湾发展公司总裁萨拉·拉塔纳瓦迪（Sarath Ratanavadi）也强调：“与新电信的合作，是海湾发展公司数码基础设施战略中的一个重要里程碑。”他进一步说，凭借双方优势互补，希望建设关键基础设施推动两国数码经济增长。

这家泰国能源巨头据报已计划在未来五年内投资最多1400亿泰铢（约55亿新元），拓展数据中心和其他基础设施，支持AI热潮，包括新增最多2000兆瓦的数据中心容量等。