新加坡三大本地银行，星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）已成功利用环球银行金融电信协会（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication，简称SWIFT）基于区块链的账本上的代币化存款，完成新元境内实时交易，又建立本地银行业的一个新里程碑。

三大银行星期四（9月10日）发布联合公告说，三家银行联手完成利用代币化存款（tokenised deposits），成功实施银行间的交易。银行利用SWIFT基于区块链账本的代币化存款完成交易。

SWIFT账本是一个基于区块链的新型共享记录系统，旨在实现全天候、实时跨境支付，并协调全球金融机构间的代币化资产。

通过连接各银行之间的代币化存款生态系统，SWIFT的账本解决数码货币推广过程中的一大关键障碍，为构建更高效、更具互操作性的支付网络奠定基础。

未来，这项科技有望在企业财务、贸易和数码商务领域开拓新的服务。

文告指，这项合作凸显银行间，可以如何携手推进新世代的支付基础设施。它还深入探讨共享账本科技如何支持在传统运营时段之外，进行全天候的银行间支付。合作也凸显新加坡作为值得信赖的金融创新中心的地位。

这次的合作交易是继SWIFT今年7月公布，旗下基于区块链的账本已能初步使用，来自六大洲的17家银行已准备使用代币化存款进行实际交易。

代币化存款是以数码形式存在的普通银行存款，利用区块链或分布式账本科技，实现价值的有效转移。它们由受监管的银行发行，既保留传统银行存款的信任度和熟悉感，又支持更高效且可编程的支付。