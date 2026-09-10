美国和伊朗短期和平希望渺茫，油价飙升和美债收益率走高的双重压力，加剧通胀担忧。亚太股市在星期四（9月10日）普遍承压。

新加坡股市本星期连续第四天收低，海峡时报指数闭市时报5689.75点，下滑0.7%或39.88点。

其他主要亚太市场中，香港恒生指数下跌1.27%，悉尼也跌1.04%，上海和深圳分别下滑0.43%和0.77%，台湾下挫0.51%，首尔跌0.25%；东京则微涨0.2%。

截至发稿时，布伦特原油价冲高至每桶102.1美元，单日上涨0.9%。油价已从8月初的低点飙升了近30%。

本地股市全场成交量12亿4000万股，总交易额18亿元。上升股201只，下跌股359只。

30只海指成份股中，大多数下跌，仅两只上扬，三只持平。

股价收高的两只股是怡和控股（JMH）和华侨银行（OCBC），分别走高0.78%和0.13%，收报58.08美元和31.39元。

下跌股中，下挫最深的是吉宝（Keppel），收跌2.8%至11.47元；扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）也滑落2.34%，报5元；其他下跌股跌幅介于0.12%至1.9%之间。