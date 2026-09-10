知情人士透露，东南亚最大私召车和外卖平台Grab，正在洽谈收购新加坡先买后付服务商Atome Financial的多数股权。

彭博社在星期四（9月10日）引述匿名人士报道，Grab对这家领创集团（Advance Intelligence Group）旗下公司的交易估值，可能超过20亿美元（约25亿3100万新元）。

报道说，相关磋商仍在进行，尚未作出最终决定。Grab、Atome以及领创集团都拒绝对此置评。

在美国上市的Grab今年以来股价累计下跌39%，目前市值约124亿美元。

Grab正通过内生增长和收购来提升业绩。今年已完成多项收购，包括在年初以4亿2500万美元的企业价值收购美国金融科技平台Stash全部股权；以及在5月，同意以6亿美元，向Delivery Hero收购Foodpanda的台湾外卖业务。

Grab上个月公布第二季财报时，也宣布调高全年营收和盈利预测。公司说，尽管中东冲突推高燃油价格，通勤需求依然强劲，能够支撑公司业绩提升。

Atome去年营收大增80%，达到4亿7000万美元，并连续第二年取得税前盈利。

Atome的母公司领创集团，投资者包括软银愿景基金2（SoftBank Vision Fund 2）、华平投资（Warburg Pincus）等。