新加坡股市8月份证券市场交易额同比增长29%，达到433亿元；证券日均交易额（SDAV）也增长35%至22亿元，环比则增长8%。

新加坡交易所（SGX）星期四（9月10日）闭市后发文告，披露8月份业绩数据。

根据文告，上个月的衍生品交易量比去年同期下降1%，至2710万份合约；日均成交量（DAV）也减少2%至130万份合约。

新交所也指出，所有股票板块都有增长，散户尤其积极逢低买入，中小型股的散户参与度环比增加11%，房地产投资信托（REIT）参与度比7月份上升22%。

新加坡海峡时报指数在今年8月延续涨势并屡创新高，同比上涨35%，月底触及5755.36点的高位，今年以来的表现也领先其他亚细安市场。

海指成份股成交额同比增加44%，达到15亿元，机构投资者和散户的参与都有提升。

追踪海指的交易所挂牌基金（ETF）也水涨船高，连续第18个月取得资金净流入，当月累计流入16亿元，资产管理规模增至58亿元。

美元走弱加强外汇对冲 外汇衍生品成交量大增47%

与此同时，美元走弱带动投资者加强外汇对冲，新交所挂牌外汇衍生品，在8月总成交量同比大增47%，达到810万份合约。

其中，人民币走强，令新交所的美元兑离岸人民币期货日均成交名义金额增加43%至197亿美元；印度卢比和韩元相关期货交易也都有显著增长。

文告也提到，石化产品结算量在8月达到了450万公吨，今年首八个月累计约4000万公吨，已接近2025年全年的水平。

星期四闭市时，新交所股价收跌0.4%，报24.68元。